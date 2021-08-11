CHP'li Emir açıkladı: "Altındağ'da bir gencimizi kaybettik"

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:51

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 Türk yurttaşı yaralanmıştı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancı uyruklulara ait işyerleri ile araçlarına zarar vermişti.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Altındağ'daki bir gencin çıkan kavgada yaşamını yitirdiğini söyledi.

Emir, "Altındağ'da dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan gencimizi maalesef kaybettik. Acılı ailesini Dışkapı Hastanesi'nde ziyaret ederek taziye dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Altındağ'da dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan gencimizi maalesef kaybettik.



Acılı ailesini Dışkapı Hastanesi'nde ziyaret ederek taziye dileklerimizi ilettik. pic.twitter.com/rkvKZq3Irp — Murat Emir (@muratemirchp) August 11, 2021

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklama şöyle:

“10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”