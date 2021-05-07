Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde!
6 gündür üst üste yükselen altının gram fiyatı, 485 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
Önceki gün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 483,1 liradan tamamladı. Gram altın, yükselişini üst üste 6. güne taşıyarak son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Yükselişiyle yatırımcısını heyecanlandıran altının gram fiyatı 485 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın 10 Kasım 2020 tarihinde 491 lira seviyesindeydi.
ONS ALTINDA SON 11 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Çeyrek altın 795 lira, cumhuriyet altını da 3.242 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık artışın ardından, bugün de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 16 Şubat'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.822 doları gördü.
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ ONS FİYATINI DESTEKLİYOR
Analistler, küresel enflasyon endişeleri ve dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktardı.
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