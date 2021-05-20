Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Altının gram fiyatı yükseleşini sürdürerek 503 bin 500 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 500 bin 750 lirayı, en yüksek ise 504 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 503 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 956 milyon 509 bin 798,76 lira, işlem miktarı ise 1.913,25 kilogram oldu.
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