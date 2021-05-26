Altınordu - Altay finaline "İzmir marşı" damga vurdu
Altınordu ile Altay'ın TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaştıkları maça tribünlerden duyulan İzmir marşı damga vurdu.
Altınordu ile Altay TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşıyor. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan mücadeleye tribünlerden duyulan İzmir marşı damga vurdu.
İzmir derbisine sahne olan maçta tribünlerde okunan İzmir Marşı sosyal medyada gündem oldu.
Mücadelenin sonucuna göre Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 3. takım belli olacak.
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