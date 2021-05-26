Trabzonspor'dan Gervinho ve Bruno Peres açıklaması

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:34

Trabzonspor, Parma'nın 33 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcusu Gervinho ve Roma ile sözleşmesi sona eren ve Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İki oyuncu, geçtiğimiz gece Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca karşılanmışlardı.

Bordo-mavililer, ilk olarak Bruno Peres'i KAP'a bildirdi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

ARKA ARKAYA BİLDİRİMLER GELDİ

Bordo-mavililer, birkaç dakika sonra ise Gervinho ile görüşmelere başlandığını duyurdu:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."