Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bu sene zor bir lig yaşanacak"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni sezonun zor olacağını ama yine de başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti.
"HEDEFİMİZ ARASINDA YENİ OYUNCULARI VİTRİNE ÇIKARTMAK VAR"
Geçen sezonun başında birçok oyuncunun transfer olduğuna işaret eden Eroğlu, "Yeniden bir takım kurmuştuk ve play-off finaline kadar gelmiştik. Hedeflerimiz arasında yine play-off'u zorlamak ve bunu başarırken de yeni isimleri vitrine çıkarmak var. Geçen sene Yusufcan Esendemir, Enis Destan, Rahmi Salih Kaya, Burak İnce ve Emre Çeltik'in isimleri duyulmaya başlamıştı. Bu sene bu sayıyı da artırmayı planlıyoruz. Kolay mı, değil. Doğru zamanda oynatmak ve doğru planlama yapmak önemli. Ülkemizde genç oyuncuya güvenmek çok zor görünüyor. Geçen sene 19 öz kaynak oyuncumuz görev aldı. Finale giden yolda hepsinin performansları vardı." ifadelerini kullandı.
"BU SENE ZOR BİR LİG YAŞANACAK"
Yeni sezondaki hedeflerden de bahseden Eroğlu, "Her şey geride kaldı. Bu sezona da en iyi şekilde başlayıp özellikle oyun sistemimizi ve felsefemizi oyuncularımızla birlikte her maça yansıtmak bizim için önemli. Bu sene zor bir lig yaşanacak. Bütçe anlamında rakamlar çok yükselmeye başladı. Süper Lig'den düşen 4 takım var. Bütçe gücü çok yüksek olan takımlar var. Bunlar içerisinde biz yine sahada en doğru işi yapan, futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıtan, rakibe saygı konusundan asla taviz vermeyen bir takım kimliğinde oynayacağız. Zor olacak ama yine zoru başaracağız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Eroğlu, her futbolcunun transfer opsiyonunun açık olduğunu, oyuncularının gelişeceğine inandıkları kulüplerin transfer tekliflerine açık olduklarını belirtti.
Enis Destan ve Burak İnce'nin de opsiyonlarının açık olduğunu ifade eden Eroğlu, "Sadece genç oyuncularımıza teklifler yok. Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'e de birçok transfer teklifi var. Diğer oyuncularımızı da en iyi seviyeye çıkarıp onların da üst seviyede oynamalarını sağlıyoruz." diye konuştu.
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