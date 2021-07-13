Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan Roberto Mancini açıklaması

13 Temmuz 2021 Salı, 10:37

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ve Aysal döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Bülent Tulun, sarı-kırmızılı ekipte beraber görev yaptıkları ve EURO 2020'de İtalya'yı şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Roberto Mancini ile geçirdikleri günlere dair açıklamalarda bulundu.

Akşam'dan Orçun Özateş'e konuşan 80 yaşındaki Aysal, 2013-14 sezonunda takımı çalıştıran Mancini'nin takımın başına geçişini şu sözlerle açıkladı:

"Bildiğiniz gibi Fatih Terim'in TFF'ye gidişi sonrası teknik direktörsüz kalmıştık. 15 gün sonra da Juventus ile oynayacağımız önemli bir maçımız vardı ve o yıl hem Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamayı, hem de muhakkak dördüncü yıldızı takmayı hedeflemiştik. Fatih Terim'in çalıştırdığı takım ilk dört maçta altı puan kaybederek 2013-14 sezonuna başlamıştı. Takımı bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir seviyeye hazırlayabilecek cesaret ve tecrübeye sahip bir teknik direktörü, o günün şartlarında Türkiye'de bulabilmemizin mümkün olmayacağını ilk haftaki temaslarda anlayınca çıtayı yükseltip, teknik direktörümüzü yurt dışından getirme kararı aldık.

Mancini de o günlerde müsait olabilecek üst düzey teknik direktörlerden biriydi. Hemen temas kurarak İstanbul'a davet ettik, bizzat görüşüp mevcut durumu anlattım ve kendisinden 10 gün sonraki Juventus maçına takımın başında çıkma ve o yılki hedeflerimizi gerçekleştirme konusundaki inancını sordum, başarı istedim. Çok yürekli ve kendinden emin bir görüntü verdi ve anlaşmayı 48 saat içinde imzaladık. Bildiğiniz gibi o sezon Şampiyonlar Ligi'nde tur atladık, Türkiye Kupası'nı aldık, ancak Sneijder ve Muslera gibi çok önemli bazı oyuncularımızın iki aydan fazla aynı dönemde sakatlık geçirmeleri dolayısı ile Süper Lig'de puan kayıpları yaşadık ve ikinci olabildik."

"HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİYDİ"

2011 ve 2014 yılları arasında Galatasaray başkanlığı yapan Aysal, Mancini'nin organize bir taraftar grubunun tacizleri sonucu kulüpten ayrıldığını ifade etti:

"Mancini, Galatasaray'a çok yakışan, gerçek bir centilmen ve üst düzey bir yönetici olarak hatıralarımızda kaldı. Ayrılış sebebi maalesef organize bir taraftar grubunun ısrarlı tacizi ve her maçta yönetim ve Mancini aleyhindeki organize olduğu açık; hiç de hoş olmayan cesaret kırıcı tezahürleri oldu. Hedefi Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartmaktı. Ancak aniden gelen yabancı oyuncu kısıtlamasının da bu konuda ciddi bir engel olacağını gördüğü için 3 senelik kontratı olmasına karşılık devam etmek istemedi. Kendi arzusu ile ve hak ettiği o yılın bedeli dışında hiçbir talebi de olmadan, çok dostane bir şekilde bir şekilde ayrıldı. İtalya'nın başarısının arkasında kendisinin hem tecrübe ve kişiliği ile hem de enerjisi ile çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum."

"BÜYÜKELÇİ GİBİ ADAMDI"

Bülent Tulun ise 56 yaşındaki Mancini'nin klas ve medeni bir insan olduğunu belirtti:

"Çok klas, medeni bir adamdı. Zaten hiç tanımasanız da saha kenarında duruşundan sakinliğini ve tevazusunu anlayabilirsiniz. Burada mutluydu. Efendice ayrıldı ve hiçbir talebi olmadı. Büyükelçi gibi adamdı. Geldi, görevini yaptı ve iyi anılar bıraktı. Dostluğumuz devam ediyor."