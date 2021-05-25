Altınordulu Enis Destan ve Tayfun Tatlı kariyer hedeflerini anlattılar

25 Mayıs 2021 Salı, 15:38

Altınordu Futbol Kulübü oyuncuları Enis Destan ve Tayfun Tatlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altınordu A Takımı'nın forveti Enis Destan "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" vizyonuyla hareket eden kulübün Türkiye'de farklı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Altınordu Futbol Kulübünün Türk futbolu için bir devrim olduğunu düşündüğünü ifade eden Enis Destan, "Bunun için Başkanımıza minnettarız. Bize inanılmaz imkanlar sunuluyor. Altyapı takımlarında oynarken pek çok yurt dışı turnuvasına katılma imkanı da elde ediyoruz. Bu benim gelişimim için çok önemliydi. Kulübümüzdeki ilk günümün heyecanını da hala yaşıyorum." diye konuştu.

Enis Destan, her alanda çalışkan olmak istediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kendime kısa vadeli hedefler belirliyorum. Benim kafa yapıma daha uygun. A Takım'a çıkma hayalimi gerçekleştirdim, şimdi daha çok başarı elde etmek için çalışıyorum. 10 gol hedefimi de gerçekleştirdim. Gelecekte Bundesliga'da oynamayı hayal ediyorum. Çünkü Almanya Ligi'ndeki taktik ve futbol anlayışı beni cezbediyor. Pas oyunundan keyif alıyorum. Zaten en büyük idolüm Robert Lewandowski de Bundesliga'da Bayern Münih forması giyiyor. Onun iyi yanlarını kendi oyunuma adapte etmek istiyorum."

19 yaş altı takımda orta saha oyuncusu olan Tayfun Tatlı ise vizyon, tesis ve imkanlar anlamında Avrupa'daki pek çok takımın sahip olmadığı bir sisteme sahip olduklarını anlattı.

Kulübe 11 yaşında katıldığını aktaran Tayfun Tatlı, "Ailemden ilk kez ayrı kaldım, bunun zorluğunu yaşasam da benim için çok yararlı oldu. Ben de pek çok yurt dışı turnuvasına katıldım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Hedeflerine de değinen Tayfun Tatlı, şunları kaydetti:

"Benim şu an için en büyük hedefim A Takım oyuncusu olabilmek. Sonrasında ise A Takım'dan yurt dışındaki bir takıma transfer olmayı hayal ediyorum. En çok sevdiğim lig ise La Liga, benim oyun tarzıma daha çok uyduğunu düşünüyorum."