İngiltere'nin EURO 2020 aday kadrosu açıklandı

25 Mayıs 2021 Salı, 15:03

İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020 geniş aday kadrosu açıklandı.

İngiltere Milli Takımı sosyal medya hesabından 33 kişilik geniş kadroyu duyurdu.

Kadroda Tottenham'da forma giyen Eric Dier ve Leeds United'lı Patrick Bamford yer almıyor.

D Grubu'nda mücadele edecek İngiltere'nin teknik direktör Gareth Southgate tarafından belirlenen aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City, Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Man City), Ollie Watkins (Aston Villa)



