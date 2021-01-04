Altun, Başbuğ'u hedef aldı: Darbe özlemi içerisinde olanlar...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleri üzerine 26'ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'u hedef aldı. Altun, Başbuğ'un "darbe özlemi içerisinde olduğunu" öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u gazetemize verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle hedef aldı.
Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar" deyip şu ifadeleri kullandı:
"Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor.
Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil."
İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazetemizde bugün yayınlanan röportajında, "Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’deki konuşmasında “Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur” diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
"23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, “Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım” deyince, Adnan Menderes’in cevabı “derhal” olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu"
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