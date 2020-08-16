Altun'dan Atatürkçülere çağrı!

16 Ağustos 2020 Pazar, 12:24

Cumhurbaşkanlığı İetişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi, KADEM Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Fatmanur Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın 2019 Aralık'ında verdiği bir röportajda yer alan Türkiye ve Erdoğan ile ilgili açıklamaları üzerine güldüren bir çağrı yaptı.

Biden'in sözlerini içeren görüntülerin AKP'ye yakın medya ve sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokulmasının ardından muhalefetten Biden'a art arda tepkiler gelmesine rağmen Twitter hesabından "Biden’ın ifşa ettiği içimizdeki mandacılara sahiden tek söz söylemeyecek misiniz? Ülkenizle ilgili ufkunuz bu mu?! Gözünüz mü bağlı, gönlünüz mü?!" diye yazan Altun, Atatürkçüleri Recep Tayyip Erdoğan liderliği altında "kenetlenmeye" çağırdı.

Altun'un paylaşımları şöyle:











