AKP'li vekilden Biden'a ilginç yanıt!

16 Ağustos 2020 Pazar, 10:15

Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’a rakip olan Demokratların adayı Joe Biden’ın, 19 Ocak 2020’de bir röportajda kullandığı ifadeler Türkiye’de 7 ay sonra gündeme geldi.

Öncelikle AKP'ye yakın Yeni Şafak ve Sabah gibi medya organları ile AKP'li sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilen sözler, daha sonra Cumhurbaşkanlığı ve AKP'nin ileri gelenleri tarafından da yanıtlandı ve muhalefete de "ses çıkarma" çağrısı yapıldı.

İktidar kanadından gelen Biden'a gelen seslerden birisi ise hayli ilginç oldu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Biden'in fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabında şu ifadeleri yazdı:

"Bu hadsiz ve küstah adama muhalefet tarafından verilen cevapları görünce uzun süredir kafamda oluşan ve sık sık tekrarladığım bir husus var. Özellikle ABD ve İngiltere’de Lisans/YL/doktora yapanları doğrudan siyasette ve kamuda devletin üst makamlarına getirmemekte fayda var..."