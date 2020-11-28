Altun'dan 'Katar' açıklaması: İkili anlaşmalar devam edecek
Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk payın Katarlılara satılmasına yönelik tepkiler sürerken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Katarlılarla yapılan anlaşmanın ülke ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olduğunu öne sürerek, anlaşmaların devamının geleceğini belirtti.
Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk payın Katarlılara satılmasına yönelik tepkiler sürerken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Katarlılarla yapılan anlaşmanın ülke ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olduğunu öne sürdü.
Fahrettin Altun, sosyal medyadan hesabından şu paylaşımları yaptı:
"Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir.
Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."
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