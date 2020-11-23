CHP'li Özrtak: 'Ülkenin tapusunu Katar'ın üstüne yapın olsun bitsin'

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:06

CHP'li Özrtak konuştu...

İşte önemli satır başları;

-Elektrik, su, doğalgaz faturalarının en az yarısını siz ödeyin. Sosyal çöküş yaşanacak.

-Ortaklardan birinin verdiği öneri askıda ekmek. Yandaş kanallarda etsiz köfte tarifleri veriliyor.

-Ferit Şahenk'in İstinyePark'taki yüzde 42’lik hissesi Katar'a satıldı. Nedir bu Katar sevdası. Türkiye'nin tapusunu Katar'a verin olsun bitsin. Ülkenin kaynaklarını daha ne kadar peşkeş çekeceksiniz?

-Saray iktidarı büyük bir sıkışmışık içinde... 2016'da 'biz yolumuza gidiyoruz sen yoluna' diyen kimdi? Şimdi tekrar Avrupa'ya göz kırpmaya çalışıyor.

-Döviz rezervi 49 milyar dolara düştü.

-Kasayı emanet ettiği damat kasayı boşattı. 2019'da sorumluluğu üzerine alan sizdiniz. Damat kasanın dibini sıyırdı. İstifasını verip kaçıp gitti.

-Kaybolan 128 milyar doları yerine geri nasıl koyacaksınız? Milletin kaç yılını alacak? Bu para kimlere peşkeş çekildi. Bu dövizleri kimler ucuza kapattı? Bunlar vakti geldiğinde aydınlatılacak.

-Damadın isitifasının ardından 2 hafta geçti ama hala varlık fonu vekili olarak oturuyor. Neden hala Başkan vekili olarak orada oturuyor?

-Bu iktidar formda düştü. AK Parti'li yurttaşlar da artık kendisini alkışlamıyor. Erdoğan artık rica, minnet ve tehditle alkış alabiliyor.

S400

Bu parti büyük bir önderin kurduğu partidir biz de onun neferleriyiz. Nasıl bizi mandacılıkla suçlayabilirsiniz ya!

KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT

Biz şunu görmek istiyoruz. Ana muhalefete hakaret ve tehdit vardır. İbrahim Kalın'ın bahsettiği bu dava ne zaman sonuçlanacaktır. Bu tehdit Anayasal düzenedir. Bir an önce sonuçlanmalıdır.

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI

CHP haktan, hukuktan, adaletten yanadır. Haksızlığa uğrayan kim varsa biz onun hakkına hukukuna sahip çıkarız. Biz zamanında "muhtar bile olamaz" dedikleri Tayyip Erdoğan'ın hukukuna da sahip çıktık. Onunla ilgili yasakların kaldırılması için gerekli desteği verdik.

Şimdi de Selahattin Demirtaş veya başka bir isim, iki de bir mahkeme cezayı kaldırıyor yeniden fezleke düzenleniyor. Ortada bir hukuksuzluk olduğu açık. CHP hukuksuzluk kime yapılıyorsa onu destekler.

LİBYA AÇIKLARINDA TÜRK GEMİSİNE ARAMA

Bu son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası sularda bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Ticari bir gemi. Ne oldu ticaret serbestisi? Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykıdır, nokta. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir.

Bu gemiye neden devletimiz bir koruma vermemiştir. Öyle şey mi olur, benim gemimi benim iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey olamaz.

Hükümet derhal kamuoyunu aydınlatmalıdır.