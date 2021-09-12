Amazon, işçilerin üniversite masraflarını ödeyecek
E-ticaret şirketi Amazon, çalışanlarının üniversitede lisans eğitimi ücretini ödeyecek. İşçilerin çalışanların okul harcı ve kitap masrafları karşılanacak. Şirket, yeni tip koronavirüs (Covid-19( pandemisinin başından bu yana yaklaşık 400 bin kişiyi işe almıştı.
ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Ocak 2022'den itibaren ABD'deki fabrikalarında depo,
taşıma ve saat başı ücretle çalışılan diğer birimlerdeki işçilerin okul harcı
ve kitap masraflarını karşılayacağını açıkladı.
E-ticaret devi, ayrıca işçilerin lise diploması programları,
Genel Öğretim Geliştirme Testi (General Educational Development -GED) ve
Yabancı Dil Olarak İngilizce (English as a Second Language -ESL) sertifikasyon
programı ücretlerini de ödeyecek.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre Amazon, henüz
hangi okulların anlaşma kapsamına alındığını açıklamazken, bu fırsattan
yararlanmak isteyen işçilerin en az 90 gün çalışmış olması gerektiği ifade
edildi.
Öte yandan, haftada 20 saat çalışan part-time işçiler
şirketin sunduğu ödemenin yalnızca yüzde 50'sinden yararlanabilecek.
Amazon'un işgücü geliştirme biriminin başkan yardımcısı
Ardine Williams, "Kariyerde ilerleme artık yeni asgari ücret" dedi.
İşverenin fonladığı bir eğitimin işçinin ilgilendiği
kariyeri seçmesi konusunda hazırlayabileceğini söyleyen Williams, "Öğretim
gören birçok yetişkinin işini bırakıp tam zamanlı olarak okula yazılma lüksü
yok" ifadelerini kullandı.
ABD'li şirket, eğitime dair yapacakları harcamaların
maliyetinin 2025 itibarıyla 1,2 milyar doları (yaklaşık 10 milyar TL)
bulabileceğini de belirtti.
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