Amerikalı futbolcu Hassani Dotson, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu

Amerikan ligi ekiplerinden Minnesota United forması giyen Hassani Dotson, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 20:08
Amerikalı futbolcu Hassani Dotson, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu
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Amerikan ligi MLS'de Minnesota United ile San Jose Earthquakes bu gece saat 03.00'da oyanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sonuçlarken geceye maç sonu yaşanan sürpriz damga vurdu.

Minnesota United'ın genç yıldızı Hassani Dotson mücadelenin ardından kız arkadaşı Petra Vuckovic'e evlenme teklifinde bulundu. Vuckovic, genç futbolcunun teklifini kabul etti.

İşte o anlar:



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