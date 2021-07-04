Amerikalı futbolcu Hassani Dotson, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu
Amerikan ligi ekiplerinden Minnesota United forması giyen Hassani Dotson, maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.
Amerikan ligi MLS'de Minnesota United ile San Jose Earthquakes bu gece saat 03.00'da oyanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sonuçlarken geceye maç sonu yaşanan sürpriz damga vurdu.
Minnesota United'ın genç yıldızı Hassani Dotson mücadelenin ardından kız arkadaşı Petra Vuckovic'e evlenme teklifinde bulundu. Vuckovic, genç futbolcunun teklifini kabul etti.
İşte o anlar:
?? Son düdüğün ardından gelen evlenme teklifi! pic.twitter.com/WzZXhz5ifw— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) July 4, 2021
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