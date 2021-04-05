Danıştay Başkanlığı'ndan 104 emekli Amiral açıklaması
Danıştay Başkanlığı'ndan, 104 emekli Amiralin Montrö bildirisiyle ilgili açıklama yapıldı.
Danıştay Başkanlığı'ndan, 104 emekli Amiralin Montrö bildirisiyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, Türk milletinin bu egemenliğini yetkili organları eliyle kullandığı vurgulandı.
Danıştay Başkanlığının açıklaması şöyle:
"Hukuk ve demokrasiye aykırı girişimleri çağrıştıran ifade ve üslup ile devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesi, demokrasiye ve hukuk devletine zarar vermektedir. Yakın geçmişte hukuka ve demokrasiye darbe vurmak isteyenler, bugün yargı mercileri önünde hukuka uygun şekilde yargılanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurum ve değerlerine, temel hak ve özgürlüklere yönelik bu tür girişimlere karşı, yargı kurumları hukukun üstünlüğünün ve demokratik değerlerin korunması yönünde üzerine düşeni, yargı yetkisini kullandığı millet adına yasalara uygun olarak yerine getirmeye devam edecektir."
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