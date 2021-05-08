Anadolu Efes erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, erteleme maçında yarın Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın bir erteleme maçı yapılacak.
Ligde 30. haftanın erteleme müsabakasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te başlayacak.
Bu sezon oynadığı 29 maçın sadece birini kaybeden Anadolu Efes, liderlik koltuğunda oturuyor. 16 galibiyet ve 13 mağlubiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise yedinci sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Anadolu Efes 81-70 kazanmıştı.
Video Haberler
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- E-Devlet'te yeni dönem
- Ağar'dan Peker'e yanıt geldi
- Halk Ekmek büfesi yakılmış!