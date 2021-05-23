Anadolu Efes finale yükseldi
Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex’i 66-96 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2-0 önde olduğu yarı final serisinde bugün Beşiktaş Icrypex’e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 66-96 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde diğer finalist Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçının sonucuna göre belli olacak.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 8, Blackmon 6, Berry II, Ercan Osmani 4, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur 4, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca, Egehan Arna 9, Hakan Sayılı 2, Alperen Şengün 23, Samet Yiğitoğlu 4
Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 7, Anderson 5, Moerman 17, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir 18, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 9, Buğrahan Tuncer 3, Pleiss 17
1. Periyot: 16-30
Devre: 33-60
3. Periyot: 47-73
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