Anadolu Efes finale yükseldi

23 Mayıs 2021 Pazar, 18:35

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2-0 önde olduğu yarı final serisinde bugün Beşiktaş Icrypex’e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 66-96 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde diğer finalist Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçının sonucuna göre belli olacak.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 8, Blackmon 6, Berry II, Ercan Osmani 4, Furkan Haltalı 4, Mehmet Yağmur 4, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca, Egehan Arna 9, Hakan Sayılı 2, Alperen Şengün 23, Samet Yiğitoğlu 4

Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 7, Anderson 5, Moerman 17, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir 18, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 9, Buğrahan Tuncer 3, Pleiss 17

1. Periyot: 16-30

Devre: 33-60

3. Periyot: 47-73