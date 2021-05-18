Anadolu Efesli Micic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi
Anadolu Efes'in yıldızı Micic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının katıldığı oylamayla belirlenen 2020-21 sezonunun birinci takımında Micic de yer aldı.
Micic, bu sezon 3 kez haftanın en değerli oyuncusu seçilerek bu alanda ligin en başarılı ismi oldu.
Sayı (16,3) ve verimlilik puanı (17) bakımından THY Avrupa Ligi kariyerinin en iyi ortalamalarına ulaşan Micic, ayrıca maç başına 4,8 asist üretti. 27 yaşındaki basketbolcu, sayı krallığında 4'üncü, asist krallığında ise 9. sırayı aldı.
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