Anadolu Efes'te Vasilije Micic, EuroLeague'in MVP'si seçildi

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:07

Turkish Airlines EuroLeague'de Cuma günü CSKA Moskova ile Final-Four yarı finalinde kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, "normal sezonun en değerli oyuncusu" seçildi.

Ligin resmi hesabından yapılan açıklamada, Micic'in bu sezon muhteşem bir performans gösterdiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon EuroLeague'de lacivert-beyazlı formayla 16.3 sayı, 2.6 ribaund, 4.8 asist, 1.2 top çalma ve 17 verimlilik puanı ortalaması tutturdu.

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final-Four'da CSKA Moskova ile Cuma günü 19:00'da finale çıkmak için karşılaşacak. Efes, kazanması durumunda finalde Barcelona - Olimpia Milano maçının galibi ile karşılaşacak.



