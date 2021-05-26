Anadolu Efes'te Vasilije Micic, EuroLeague'in MVP'si seçildi
Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi.
Turkish Airlines EuroLeague'de Cuma günü CSKA Moskova ile Final-Four yarı finalinde kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, "normal sezonun en değerli oyuncusu" seçildi.
Ligin resmi hesabından yapılan açıklamada, Micic'in bu sezon muhteşem bir performans gösterdiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon EuroLeague'de lacivert-beyazlı formayla 16.3 sayı, 2.6 ribaund, 4.8 asist, 1.2 top çalma ve 17 verimlilik puanı ortalaması tutturdu.
Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final-Four'da CSKA Moskova ile Cuma günü 19:00'da finale çıkmak için karşılaşacak. Efes, kazanması durumunda finalde Barcelona - Olimpia Milano maçının galibi ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün