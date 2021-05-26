NBA yönetiminden Kristaps Porzingis'e ağır "gece kulübü" faturası
NBA yönetimi, Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis'e pandemi protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin dolarlık para cezası verdi.
NBA yönetimi, Dallas Mavericks'in 25 yaşındaki Letonyalı oyuncusu Kristaps Porzingis'i bir gece kulübüne girerek ligin pandemi protokollerini ihlal etmesi nedeniyle 50 bin dolar para cezasına çarptırdı.
Oyuncuların aşı olup olmadığına bakılmaksızın bar, gece kulübü, salonlar veya benzeri alanlara girmesini yasaklayan lig yönetimi, oyuncunun virüsü yayacak bir harekette bulunmadığına ve karantinaya girmesine gerek olmadığına karar verdi.
NBA sözcüsü Mike Bass, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu olayı, LeBron James de dahil olmak üzere diğer oyuncular tarafından yapılan protokol ihlalleriyle karşılaştırma eğilimini anlasak da, iki durum arasında çok fark var. LeBron, herkesin aşılanmış ya da Covid-19 testinin negatif çıkmış olmasının zorunlu olduğu bireysel bir açık hava etkinliğine katılmıştı."
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