Anadolu Efes'ten Dzanan Musa açıklaması

30 Haziran 2021 Çarşamba, 17:36

Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Her şey için teşekkürler Dzanan Musa. Kariyerinde başarılar!" ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncu, sezon ortasında katıldığı Anadolu Efes'te birçok maçta forma şansı bulamamıştı.