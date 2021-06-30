Anadolu Efes'ten Dzanan Musa açıklaması
Anadolu Efes, Bosna-Hersekli oyuncusu Dzanan Musa'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.
Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Her şey için teşekkürler Dzanan Musa. Kariyerinde başarılar!" ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki Bosna-Hersekli oyuncu, sezon ortasında katıldığı Anadolu Efes'te birçok maçta forma şansı bulamamıştı.
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