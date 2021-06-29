Achille Polonora, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe, geçen yıl Baskonia forması giyen Achille Polonara'yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 12:10
Achille Polonora, Fenerbahçe Beko'da
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Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Achile Polonara ile  2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.”


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