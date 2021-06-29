Achille Polonora, Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe, geçen yıl Baskonia forması giyen Achille Polonara'yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Achile Polonara ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.”
Achille Polonara Fenerbahçe Beko'da!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 29, 2021
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