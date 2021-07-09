Anayasa Mahkemesi’nin kararına karşın Somalı madenciye yürüme izni verilmedi

09 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Ankara’ya sokulmayan Soma Uyar Madencilik işçileri görüşmelerinden bir sonuç alamayınca dün bulundukları yerden Meclis’e yürümek istedi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin “şehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemeyeceğine” yönelik yasa maddesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine karşın madenciye yine izin verilmedi.

Haklarını aramak için başkente alınmayan madenciler dün 4. günü geride bıraktı. İşçiler önceki günkü görüşmelerinden bir sonuç elde edemeyince akşam toplantı yaptı. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, hep birlikte Meclis’e kadar yürüyeceklerini söyledi. Aksu, sorunlarının çözülmemesine sert tepki gösterdi. Aksu, “Adam oraya oturuyor, grup başkanvekili, bakan, bir şey, bir şey. İşçilere bu yapılır mı? Kimsiniz siz? Tanrı mısınız? Biz madenciyiz. Aramızda 3 kalp ameliyatı olan da var, vücudunda 80 tane platin olan da var, 9 tane tansiyon, 3 tane şeker hastası var, iki gözü olmayan, iki ayağı olmayan var, parmakları kopuk olan var. Dolayısıyla tehlikeli bir topluluğuz. Tansiyonu yükselten arkadaşlarımızın ölümüne sebep olur. Sorumluluk bize ait değil, sorumluluk Mustafa Elitaş’a (AKP Grup Başkanvekili) ait, eğer burada bir işçinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu Mustafa Elitaş’tır. Ya çözün ya çekilin” diye konuştu. İşçiler önceki geceyi de betonun üzerinde uyumaya çalışarak geçirdi.

BARETLİ PROTESTO

“Köle değiliz, eşitlik istiyoruz” diyen 40 işçi dün sabah saat 10.00’da Ankara’ya Meclis’e yürümek için tek sıraya girdi. Ancak güvenlik güçleri yürüyüşe izin vermedi. Madenciler, kendilerine izin verilmemesini baretlerini yola vurarak protesto etti. Madende iki ayağını kaybeden İdris Sarıkaya, “Ben bu memlekette adalet istiyorum. Zenginin tarafını tutmasınlar. İşçiyi, garibanı zengine peşkeş çekmesinler. Ben ömür vermişim, bacak vermişim. Ben hakkımı istiyorum arkadaş. İsterseniz bizi burada vurun öldürün. Ben evimden helalleştim de çıktım” dedi.

‘VERMESEYDİNİZ KARDEŞİM!’

İşçi Sarıkaya önceki günkü görüşmeler hakkında bilgi verirken de şunları söyledi: “Dün (önceki gün) arkadaşımızın birisi Meclis’te Sayın Mustafa Elitaş’a dedi ki ‘Biz size gönül verdik, emek verdik, oy verdik’ dedi. ‘Vermeseydin kardeşim’ dedi. Bu mu sizin işçi arkadaşların sorununu çözme anlayışınız? Bu mu sizin siyasi anlayışınız? Bu mu cumhurbaşkanının size vermiş olduğu ‘Bu sorunu çözün’ talimatına verdiğiniz değer? Siz cumhurbaşkanımızı saymıyorsunuz ki bizleri sayasınız.”

Madencilere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu CHP milletvekilleri de destek verdi.