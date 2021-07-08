Somalı maden işçileri Ankara kapılarında: Ölmek var dönmek yok!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Yıllardır verilen sözlere karşın tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya gelen ancak kente alınmayan Soma Uyar Madencilik işçilerinin bekleyişi 3. günde de devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yasal düzenleme teklifini AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a ilettiğini belirten madenciler, Elitaş’ı kendilerini oyalamakla eleştirdi.

Ankara girişindeki bir akaryakıt istasyonunda bekleyen işçiler arasından seçilen temsilciler dün bir kez daha AKP ve MHP yöneticileri ile görüşebilmek için Meclis’e gitti. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki görüşmelerinde kendilerine yasal düzenleme teklifinin AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a iletildiğinin söylendiğine dikkat çekti.

Madenciler tepkilerini şöyle dile getirdi: “Düzenleme Elitaş’a 2 ay önce teslim edilmiş ancak 2 aydan beri Elitaş bunu Meclis’e sunmadı. Maalesef Elitaş bizi 4 Temmuz’a kadar oyaladı. Verilen sözlerin arkasında durulmasını istiyoruz. Daha önce söz verdiler arkasında durmadılar. Bugün son kez ayaklarına gidiyoruz. 888 işçinin hakkı son kuruşuna kadar yatmadıktan sonra buradan ölmek var dönmek yok.”

16 KEZ GİDİLDİ

İşçiler şimdiye kadar 16 kez Ankara’ya geldiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Haklarını aradıkları için “provokatör” ilan edildiklerini belirten işçiler, “Biz provokatör değiliz. Bizler sizlerin yarattığı denetimsizliklerin, hukuksuzlukların sonucuyuz... Bu haksızlık, bu hukuksuzluk sizin denetim mekanizmalarınızın, yönetim mekanizmalarınızın zayıflığı yüzünden meydana gelmiştir. Kanun yapıcılar bir gün de gelsinler işçinin ayağına sorunları kaynağında görsünler ve çözsünler. Artık kandırılmaya tahammülümüz yok. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Taşın üzerinde yatıyoruz bizi kimse duymuyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen dün işçileri ziyaret etti. Başevirgen, “Yıllardır verilen sözler tutulmadı. Buradan bakanlara, Enerji Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na ve grup başkanvekillerine sesleniyoruz: Sizler kimin yanındasınız?” dedi.