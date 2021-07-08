Somalı madenciler: Birimizin başına bir şey gelirse sorumlusu Elitaş'tır

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:52

Günlerdir Ankara girişinde bekletilen Somalı madencilerin, üyesi oldukları Bağımsız Maden-İş öncülüğünde başlattıkları Ankara yürüyüşü engelleniyor. Üç gündür Ankara girişinde bekletilen işçileri temsilen sendika yöneticileri AKP Grup Başkanvekili ve MYK Üyesi Mustafa Elitaş'la görüştü.

Görüşmeden sonuç alamayan işçiler, talepleri saat 10.00'a kadar karşılanmazsa engellemelere rağmen TBMM'ye doğru yürüyüşe geçeklerini duyurdu. Günlerdir Ankara girişindeki dinlenme tesisinin önünde geceleyen betona serdikleri kartonların üzerinde dinlenmeye çalıştı.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, AKP'li Elitaş ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yaptı. Mustafa Elitaş'ın 2 aydır kanunun Meclis'e gitmesini engellediğini söyleyen Çetin “Elitaş'a sormak lazım; Bize 3 defa 'yol buluyoruz' dediniz. Yol kanundur. Kanundan başka nasıl yol olur? Siz yıllardır alışmışsınız yolsuzluğa. Biz kanun istedik. Kanun yok mu? Çevik kuvvet, asker, jandarma hepsi karşımızda. Neden? Bu nasıl bir adaletsizlik? Yeter artık” diye konuştu.

Genel Başkanımız Tahir Çetin, Mustafa Elitaş ile yapılan görüşmeden sonra açıklama yapıyor: “Çevik kuvvet, asker, jandarma hepsi karşımızda. Neden? Bu nasıl bir adaletsizlik? Yeter artık!”



Yarın sabah 10.00’da Ankara’ya, TBMM’ye yürüyeceğiz.#MadencininTarafındayım pic.twitter.com/QGMPB19obn — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) July 7, 2021

'BİR İŞÇİNİN BAŞINA BİRŞEY GELİRSE SORUMLUSU ELİTAŞ'TIR'

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise çağrılarına cevap verilmediği takdirde TBMM'ye yürümekte kararlı olduklarını söyledi. "Yola birlikte 5 gündür buradayız. 5 gündür de sefalet içindeyiz" diyen Aksu şöyle devam etti:

"Yarın yürüyeceğiz. Biz madenciyiz. Aramızda 3 kalp ameliyatı geçirmiş insan da var. Vücudunda 80 platin olan da var. 9 tansiyon hastası var. Şeker hastaları var. Dolayısıyla tehlikeli bir topluluğuz. Tansiyonu yükselten, arkadaşlarımızın ölümüne sebep olur. Eğer burada bir işçinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu Mustafa Elitaş’tır. Bizi kendileri zorla sürüklediler buraya. Ya çözün ya çekilin!”