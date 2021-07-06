Ankara'ya yürüyen Manisa Soma Uyar Madencilik işçilerinin kente girişine izin verilmedi

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Yıllardır tazminatları ve alacakları ödenmeyen Manisa Soma Uyar Madencilik işçileri, AKP’nin verdiği sözleri tutmaması üzerine bir kez daha Ankara’ya geldi. Ancak işçilerin Ankara’ya girişine izin verilmedi. Bakanlıktaki görüşmede beş kişilik heyete, “Size ödeme yaparsak, diğer rödövanslı sahalar için de emsal olur” denildi.

40 işçiyi taşıyan otobüs Emniyet güçleri tarafından Ankara girişinde durduruldu. İşçilere “Ankara’ya giremeyecekleri” söylendi. İşçiler arasından beş kişilik heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri ile görüşmek yapmak üzere gruptan ayrıldı. Heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ile görüştü. Görüşme hakkında bilgi veren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Kalaycı’nın daha önce çok sık duydukları argümanları bir kez daha dile getirdiğini söyledi.

Aksu, “Rödövanslı sahalar açısından Uyar madencilerine ödenecek tazminatların emsal teşkil edebileceğini ifade etmiş. ‘Rödövanslı sahalardaki benzer sorunları olan işçiler de bunu emsal gösterip tazminat talep ederler’ diyor. İlgisi yok. Biz bunları daha önce de duyduk. Hatta daha ilerisini duyduk. ‘Kesin çözeceğiz’ diye tarihli sözler verilmişti. Şeref Kalaycı, ayrıca Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu, Uyar Madencilik konusunun orada da gündem olacağını, ona göre hareket edecelerini söylemiş. Arkadaşlarımız Bakanlar Kurulu toplantısı bitene kadar bakanlık önünde bekleyecekler. Somut çözüm önerili bir yaklaşım çıkmaz ise arkadaşlarımız bakanlık önünde oturmaya başlayacak” dedi. Aksu, anlaşma olmazsa diğer işçilerle birlikte tek sıra halinde Ankara’ya yürüyeceklerini açıkladı.

‘ELVAN İLE TANIŞIYORLAR’

Aksu, Ermenekli olan Uyar ailesinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile tanışıklığı bulunduğu iddiasını da dile getirerek Soma Holding’deki madencilere ödeme yapılırken Uyar Madencilik’teki işçilere ödeme yapılmadığını anımsattı. Aksu, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Somalı madencilere, “Kıdem tazminatı fonunu neden kabul etmiyorsunuz? Kabul etmiş olsaydınız paranızı almış olurdunuz?” dediğini belirterek kıdem tazminatında fona karşı olduklarını söyledi. Aksu, işçilerin toplam alacaklarının ise 25 milyon lira olduğunu dile getirdi. İşçiler gün boyunca Ankara girişinde beklemeye devam etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, destek için işçilerin yanına geldi. Özel, “Madenler devletinse, o ödemiyorsa esas işveren olarak devletin ödemesi lazım. Çok sözler verildi ama tutulmadı. Bu sözler tutulana kadar onların yanında olacağım” dedi.

SOYLU’YA TEPKİ

Maden ocağında geçirdiği kaza sonrası engelli kalan maden işçilerinden İdris Sarıkaya, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Sayın Süleyman Soylu ile İzmir’de görüştüğümüzde ‘Bu sorunu 15 Ocak’a kadar çözeceğim’ sözünü verdi. Bu söz üzerine Manisa Gölmarmara’daki eylemlerimizi sonlandırıp evlerimize döndük ve bekleme sürecine geçtik. Ama sözler tutulmadı” dedi. Sarıkaya, milletvekillerine de seslenerek “Adalet yemini ettiniz. Adaletinize, yemininize, gururunuza saygınız varsa kopan bacağın, bu kadar insanın umudunun hesabını verin” ifadesini kullandı.

Maden kazasında görme kaybı yaşayan işçi Ali Kandemir ise “Bizim devletimiz bu kadar parayı ödeyemeyecek kadar fakir mi? Hayır. Kimin işine gelmediğini bilmiyoruz. Yetkililerden bu işin çözülmesini istiyoruz” dedi. Sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ise Uyar Maden işçilerinin toplam alacağının 30 milyon lira olduğunu belirterek “Biz Ankara’ya kavga etmeye değil, hakkımızı almaya gidiyoruz” diye konuştu. Maden işçilerine sosyal medyadan da çok sayıda destek geldi.