'Andımız okutulsun' diyenlerin oranı açıklandı: AKP tabanının Erdoğan’dan farklı düşündüğü ortaya çıktı
Aksoy Araştırma’nın Andımız’a yönelik araştırması, yurttaşların büyük çoğunluğunun “Andımız okutulsun” dediğini ortaya konuldu. Araştırmaya göre, yüzde 76.6’sı, karar verici kendileri olsa Andımız’ın yeniden okutulmasına karar vereceklerini belirtti.
Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Mart Ayı 3. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, Danıştay’ın Andımız kararı da anımsatılarak, seçmenlere, Andımız’ın okullarda okutulup okutulmayacağına ilişkin “Siz karar veriyor olsaydınız hangisini seçerdiniz?” sorusu yöneltildi.
Partilere yönelik dağılıma yer verilen araştırmada, CHP seçmeninin yüzde 96’sı, İYİ Parti seçmeninin 92.9’u, MHP seçmeninin yüzde 83.8’i, AKP seçmeninin yüzde 74.9’u ve HDP seçmeninin yüzde 39.5’i “Andımız’ın okullarda okutulmasını devam ettirirdim” yanıtını verdi. “Okutulmasını kaldırırdım” görüşü ise HDP’lilerde yüzde 60.5, AKP’lilerde yüzde 25.1, MHP’lilerde yüzde 16.2, İYİ Partililerde yüzde 7.1 ve CHP’lilerde yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Türkiye geneli ortalamasında ise seçmenlerin yüzde 76.6’sı Andımız’ın okutulmasına karar vereceklerini, yüzde 23.4’ü ise Andımız’ı kaldıracaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” açıklamasını yapmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Andımız’ın okutulmaması yönünde karar almıştı.
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