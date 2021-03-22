DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Andımız'ın yazarına hakaret etti
Danıştay'ın "Öğrenci Andı" ile ilgili verdiği karar, DEVA Partisi yöneticileri arasında bölünmeye yol açarken, partinin kurucular kurulu üyesi Andımız'ın yazarı Reşit Galip'e hakaret etti.
Danıştay'ın "Öğrenci Andı" ile ilgili verdiği karar, DEVA Partisi yöneticileri arasında bölünmeye yol açarken, partinin kurucular kurulu üyesi Andımız'ın yazarı Reşit Galip'e hakaret etti.
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Baran Deniz Bağatur, Andımız tartışmaları üzerine Twitter hesabından açıklamada bulundu. Andımız'ın yazarı Reşit Galip'e hakaret eden Bağatur, "Küçücük çocukları asker gibi dizip, Reşit Galip isimli nazi ruhlu kafatasçının yazdığı andı okutmak rezaletin ötesinde bir şeydir. Irkçılıkla mücadele edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Küçücük çocukları asker gibi dizip, Reşit Galip isimli nazi ruhlu kafatasçının yazdığı andı okutmak rezaletin ötesinde bir şeydir. Irkçılıkla mücadele edilmelidir. https://t.co/fSxJCa1Caw— Baran Deniz Bağatur (@bdenizbagatur) March 22, 2021
DEVA PARTİSİ'NDE ANDIMIZ KRİZİ
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozmuştu. Karar muhalefetteki partiler arasında farklı tepkilere neden olurken DEVA Partisi içerisinde ise çatlağa yol açmıştı.
Danıştay'ın kararını destekleyen ve 'Andımız' ile ilgili 'Hayvani ihtiyaç' tanımlaması yapan DEVA Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Beytullah Aksoy istifa ettiğini duyurmuştu.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı