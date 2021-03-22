DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Andımız'ın yazarına hakaret etti

22 Mart 2021 Pazartesi, 15:21

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" ile ilgili verdiği karar, DEVA Partisi yöneticileri arasında bölünmeye yol açarken, partinin kurucular kurulu üyesi Andımız'ın yazarı Reşit Galip'e hakaret etti.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Baran Deniz Bağatur, Andımız tartışmaları üzerine Twitter hesabından açıklamada bulundu. Andımız'ın yazarı Reşit Galip'e hakaret eden Bağatur, "Küçücük çocukları asker gibi dizip, Reşit Galip isimli nazi ruhlu kafatasçının yazdığı andı okutmak rezaletin ötesinde bir şeydir. Irkçılıkla mücadele edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Küçücük çocukları asker gibi dizip, Reşit Galip isimli nazi ruhlu kafatasçının yazdığı andı okutmak rezaletin ötesinde bir şeydir. Irkçılıkla mücadele edilmelidir. https://t.co/fSxJCa1Caw — Baran Deniz Bağatur (@bdenizbagatur) March 22, 2021

DEVA PARTİSİ'NDE ANDIMIZ KRİZİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozmuştu. Karar muhalefetteki partiler arasında farklı tepkilere neden olurken DEVA Partisi içerisinde ise çatlağa yol açmıştı.

Danıştay'ın kararını destekleyen ve 'Andımız' ile ilgili 'Hayvani ihtiyaç' tanımlaması yapan DEVA Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Beytullah Aksoy istifa ettiğini duyurmuştu.