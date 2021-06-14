Angelina Jolie ortak velayet kararını temyize taşıdı: 'Brad Pitt aile içi şiddet uyguluyor' iddiası
Ünlü oyuncu Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile sürdürdükleri velayet mücadelesinde mahkemeden ‘ortak velayet’ kararı çıkmasının ardından temyize başvurdu. Kararın çocuklarının yüksek yararına hizmet etmediğini savunan Jolie, Pitt'in aile içi şiddet uyguladığına dair kanıtlar sunmaya hazırlanıyor.
Eski eşi Brad Pitt’e karşı velayet davasını kaybeden Angelina Jolie, işin peşini bırakmıyor. 46 yaşındaki Jolie, mahkemenin Pitt’in talebi doğrultusunda ortak velayet kararı vermesi üzerine temyize başvurdu.
19 yaşında Maddox, 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara, 15 yaşında Shiloh, 12 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie ve Pitt, artık reşit olan Maddox dışında, beş çocuğun velayeti için sıkı bir mücadele içinde.
DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA GÖRÜLECEK
NTV'de yer alan Us Weekly’nin haberine göre, Jolie’nin temyiz başvurusu nedeniyle ünlü oyuncular, 9 Temmuz’da yeniden mahkemeye çıkacak. Jolie ve 57 yaşındaki Pitt'in avukatlarına savunmalarını sunmaları için süre verilecek.
'HATALI KARAR' VURGUSU YAPACAK
Gazete, Jolie’nin Yargıç John Ouderkirk’ün "açık, geri döndürülebilir, önyargılı yasal hata" yaptığını göstermeyi hedeflediğini bildirdi. Çocuklarının velayetinin tamamen kendisinde olması gerektiğini savunan Jolie’nin mahkemeye sunduğu dosyada şu ifadeler yer aldı:
"Yargıç Ouderkirk, Bayan Jolie'nin adil yargılanmasını reddetti ve çocukların sağlığı, güvenliği ve esenliği ile ilgili, davasını açmak için kritik olan kanıtlarını uygunsuz bir şekilde dışladı.”
Jolie’nin avukatları ayrıca, velayetin aile içi şiddet geçmişi olan bir kişiye verilmesinin çocuğun yüksek yararına zarar vereceğini belirterek, yargıcın, California mahkemeleri yasasının bir bölümünü "yeterince dikkate almadığını" da iddia etti.
KANITLAR SUNACAK
Mahkeme belgelerine göre Jolie, velayet mücadelesinde, eski eşinin aile içi şiddet uyguladığına dair kanıtlar sunmaya hazırlanıyor.
Jolie, Eylül 2016’da Pitt’e boşanma davası açmış, o dönemde boşanma nedeni olarak Pitt’in en büyük oğulları Maddox’a bir özel uçak yolculuğu esnasında şiddet uygulama iddiası gündeme gelmişti. Bunun üzerine Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Pitt'in uçakta çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili, “İddialara yönelik yapılan durum değerlendirmesi neticesinde daha fazla soruşturmaya devam etmeme kararı alındı. Hiçbir suçlama yöneltilmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal hizmet görevlileri de benzer iddiaları araştırdıkları soruşturmalarının neticesinde Pitt'i aklamıştı.
2004 yılında ilişkiye başlayan Jolie ve Pitt çifti, 2014’te Fransa'daki Provans'ta evlenmiş, 2016’da boşanma davası açmış ve 2019’da da resmi olarak boşanmıştı.
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