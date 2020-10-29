Anıtkabir'de Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
Anıtkabir avlusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan kişilerin listeyle içeriye alındığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesinde saygı duruşunun ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Geçiş sırasında bir grup Erdoğan’ı alkışlarken, bir kişinin, “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.
FOX Ana Haber'in gündeme getirdiği iddiaya göre, Erdoğan lehine slogan atan kişilerin listeyle Anıtkabir avlusuna alındığı iddia edildi.
İşte FOX'un gündeme getirdiği o görüntüler:
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