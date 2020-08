Anıtkabir’e sınırlı ziyaret

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Büyük Zafer’in 98’inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere özetle şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir.”

İNCE: AMİGOLAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’den ayrılışı sırasında, sınırlı sayıda ziyaretçi alınan Anıtkabir’de, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganlarının atılması dikkat çekti. Sosyal medyada slogan atılmasına çok sayıda siyasetçi ve yurttaş tepki gösterirken Muharrem İnce de “Anıtkabir’e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır. Anıtkabir’de ne slogan atılır ne de şov yapılır. Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir” mesajını paylaştı. 10 Kasım’da da Anıtkabir’de yapılan devlet töreni sırasında bir grup tarafından “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılmıştı.

ADD SIHHİYE ANITI’NDAYDI

Başkentte, TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni yapıldı. TBMM’nin Dikmen kapısı önünden başlayan yürüyüşe katılan birlikler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etti. Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan oluşan Karma Bando takımı, marşlar seslendirdi.

Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerini temsilen o dönemlerin askeri üniformalarını giyen “Tarihi Bölük” de geçiş yaptı. Geçit töreni 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından Ulus’taki eski Meclis önünde sona erdi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs önlemleri kapsamında kutlamaların kısıtlanmasına tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Sıhhiye Zafer Anıtı’na çelenk bıraktı.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından, “Trafiği de tıkadılar, ikiyüzlülüklerini, utanmazlıklarını her koldan bir kez daha gösterdiler. Her engeli her koşulda aştık her zaman aşmaya da devam edeceğiz” açıklaması yaptı. ADD heyeti, Anıtkabir’i de ziyaret etti.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’E ENGEL

Birleşik Kamu - İş Konfederasyonu’nun Zafer Anıtı’nda düzenleyeceği törene ise Atatürk’ün resminin olduğu flamalar alınmadı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, “Flamanın üzerinden bir yerde konfederasyonun ismi yazıyor diye Atatürk’ün anıtına Atatürk’ün resmini almadılar. 30 Ağustos’u yasaklayanlar demek ki 100 yıl önce bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafından bile korkuyorlar” dedi.

MSB’DEN ‘RAP’ KLİBİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bayram nedeniyle hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Klipte, “Komando Marşı (Korku Nedir Bilmeyiz)” ile şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi” dizeleri ve Ekrem Şama’ya ait “Bu Bayrak” eserlerinin rap tarzında seslendirilmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın üzerinde akşam saatlerinde 300 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile “30 Ağustos Zaferi” temalı ışık gösterisi düzenlendi.