Ankara AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte, AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Ankara'da, AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.
Kongrede slogan "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlenirken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine dair bir "manifesto" ve yol haritası açıklayacağı ifade edilmişti.
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