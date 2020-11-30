Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası verdi

30 Kasım 2020 Pazartesi, 17:07

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan, akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Bıçak'ın dosyasını görüştü.

Baro yönetimi, maktul Şenel ve ailesine yönelik mahkemedeki söylemlerinin "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle avukat Bıçak'a "kınama" cezası verdi.

Vahit Bıçak'ın avukatlığını yaptığı Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel için "müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu", "konumunu kullanarak istismarı sürdürdüğü", "müvekkilini tehdit ettiği" gibi iddialarda bulunması ve Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri kamuoyunda büyük tepki oluşturmuştu.



