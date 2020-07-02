Ankara Barosu avukatlarından 'savunma zinciri': Biat etmeyeceğiz!
AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Avukatlar teklife karşı savunma zinciri oluşturarak, “Savunma susmadı susmayacak”, “Savunma yoksa adalet de yok” sloganları attılar. Adliyedeki vatandaşlar avukatları alkışladı.
AKP’nin Meclis’e sunduğu çoklu baro teklifine karşı Ankara Barosu’na üye avukatlar, Sıhhıye’deki Ankara Adliyesi’nde eylem yaptı. Eylem sonrası konuşan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kadın cinayetlerinde, doğa ‘katliamlarında’ vb. toplumsal davalarda susmayacaklarını vurgulayarak, “Zannediyorlar ki çocuk istismarında çocuk yalnız kalacak, Soma’daki işçinin omzunda avukatın eli olmayacak. Çok yanılıyorlar. Teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz” dedi.
Savunma zinciri sırasında koronavirüs önleme olarak ip kullanıldı ve sosyal mesafe korundu.
Adliyenin bütün katlarını sloganlar eşliğinde dolaşıldı.
Adliye önünde basın açıklaması yapan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, çoklu baro adı altında vatandaşın sesinin kısılmak istendiğini söyleyerek, “Yapılmak istenen baroları bölmek değildir, baskı ve zulüm ortamında vatandaşın en ufak şeyde dahi sesinin kısılmasıdır” dedi.
Kadın cinayetlerinde, doğa ‘katliamlarında’ vb. toplumsal davalarda susmayacaklarını vurgulayan Sağkan, “Zannediyorlar ki çocuk istismarında çocuk yalnız kalacak, Soma’daki işçinin omzunda avukatın eli olmayacak. Çok yanılıyorlar. Teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz” diye konuştu.
Video Haberler
- Kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan kamerada
- İstanbul’da dehşet anları: Sopa ve satırla dövdü
- Myanmar'da madende heyelan 113 ölü
- Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!
- Metiner'den 'Erdoğan'a yalakalık' yanıtı
- Başakşehir’deki bir fabrikada yangın çıktı
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!