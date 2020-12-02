Ankara Emniyet Müdürlüğü: IŞİD'le irtibatlı 18 kişi yakalandı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 10:49

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, IŞİD'le irtibatlı oldukları tespit edildiği belirtilen 20 kişiye yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada"DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.