Ankara Emniyet Müdürlüğü: IŞİD'le irtibatlı 18 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, IŞİD'le irtibatlı oldukları tespit edildiği belirtilen 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, IŞİD'le irtibatlı oldukları tespit edildiği belirtilen 20 kişiye yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.
Açıklamada"DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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