Ankara Emniyeti: Gazilere fiziki müdahalede bulunulmadı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 09:35

15 Temmuz’da FETÖ’cüleri püskürtmek için canlarını ortaya koyan gaziler, kendileri için toplanan 300 milyon liranın dağıtılmamasına tepkili. Önceki akşam AKP önünde toplandılar. Ancak gazilere müdahale edildi. Arbede yaşandı. 2 gazi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iktidara tepki 15 Temmuz gazileri ile bakanlıkta görüştü. Sorunlarla ilgilenme sözü verdi, gazilerin yanında olduğunu söyledi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü de gazilere yapılan müdaheleye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* 16.06.2020 günü bazı sosyal medya hesaplarında ”AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapmak isteyen 15 Temmuz Gazilerine müdahale edildiği, çok sayıda gözaltının olduğu” şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

* 15.06.2020 günü saat 19.30 sıralarında 15 Temmuz gazilerinden oluşan 20 kişilik bir grup, özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle AK Parti Genel Merkezi önüne gelerek beklemeye başlamıştır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezden çıkışı esnasında, grubun hareket halindeki konvoya koşarak yönelmesi üzerine şahısların can güvenlikleri de düşünülerek görevlilerimiz tarafından yola çıkmaları önlenmiştir.

* Görevlilerimiz tarafından gruba yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi gözaltı işlemi de yapılmamıştır.