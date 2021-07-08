Ankara'da inşaat alanı artırımı, bütün itirazlara karşın İmar Komisyonu’ndan geçti

08 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

İktidar partisinin yeni inşaatlarda yükseklik sınırlamasına gidilmesi yönündeki çağrılarına karşın Ankara’da devasa bütçeli rant projeleri gündemden düşmüyor. Başkentin en değerli bölgelerinden olan Beytepe’de bulunan arsa üzerine yapılacak inşaat hakkının yükseltilmesi gündemde. Beton yoğunlaşmasını getiren öneri Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’nda, CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefetine karşın kabul edildi. Cumhur İttifakı’nın çoğunlukta bulunduğu belediye meclisinde rantın onaylanıp onaylanmayacağı bugün verilecek kararla belli olacak.

Rant konusuyla gündeme gelen Beytepe Lodumlu’daki arsanın geçmişi Melih Gökçek dönemine kadar uzanıyor. Arsanın ilk imar altlığına göre 25 bin 845 metrekarelik alana yüzde 40 emsal ile en fazla 10 bin 338 metrekare inşaat yapılabiliyordu. Ancak Gökçek döneminde 16 Haziran 2016 tarih, 1243 sayılı belediye meclisi kararı ile inşaat hakkı 5 kat artırıldı. Buna göre alan üzerine 50 bin metrekare inşaat yapma hakkı tanındı. Ancak getirilen rant, yargıya taşındı ve Ankara 14. İdare Mahkemesi 23 Kasım 2016 tarih ve 2016/2917 sayılı kararla planı iptal etti.

Gökçek’in istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna ve sonra seçimi kazanan Mansur Yavaş döneminde iptal edilen bütün planlarda inşaat hakkı konusunda eskiye dönüldü, yeni bir plan yapılarak inşaat artışı verilmedi. Hatta hak sahibi Haziran 2017’de alanın yüzde 1.6 emsal ile ticaret alanı ilan edilmesi için belediyeye başvurdu. Ancak Tuna döneminde bu istem belediye meclisinde reddedildi.

ISRAR BİTMEDİ

Daha sonra hak sahibi, yeniden başvurarak alanın inşaat emsali 1 ve ticaret alanı olması koşuluyla imar düzenlemesi istedi. İstem üzerine Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyeleri devreye girdi. CHP ve İYİ Partililerin karşı oy kullanmasına karşın çoğunluğu elinde bulunduran diğer iki parti planın İmar Komisyonu’ndan geçmesini sağladı. Kabul edilen plana göre normalde 10 bin metrekarelik inşaat hakkı 25 bin metrekareye yükseltiliyor. Bu artışla fazladan büyüklüğü 150 metrekare olan 100 konutun daha inşa edilmesi gündeme geliyor. Emlakçılar Beytepe gibi bir bölgede bu konutların en az 2 milyon TL’den satılacağını dile getiriyor. Ayrıca alanın konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi nedeniyle rantın daha da büyüyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kabul edilmesi durumunda yaklaşık 2 milyar TL’lik bir ek rant yaratacağı değerlendirilen plan, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek. Komisyonda olumlu yönde oy kullanan AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin tavrına göre plan kabul edilecek ya da reddedilecek.

ANITKABİR SİLÜETİ DE MECLİS'TE

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün ayrıca Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’in siluetini bozduğu iddialarını gündeme getiren binanın planını da görüşecek. Bu binanın da tartışmalı imar geçmişi Gökçek dönemine dayanıyor. Anıtkabir’in siluetini bozacağı için muhalefet edilen parsel 3 bin 500 metrekareden oluşuyor. Konut alanı ve üzerine en fazla 3 bin 500 metrekare inşaat yapılabiliyorken önce eğitim alanı ve inşaat hakkı iki katına çıkarılıyor. Daha sonra alan özel sağlık alanı olarak düzenleniyor. Ancak plan mahkeme tarafından iptal edildi. Son olarak bir firma tarafından alınan arsa 2016 yılında belediye meclisinin kararıyla ticaret alanına çevriliyor. Üzerine 7 bin metrekare inşaat hakkı verilmesinin yanı sıra kot altında kalan bölümler de emsal dışı bırakılıyor. Yasayla bina yüksekliklerinin sınırlandırılması üzerine firma, kendisine kaç kat verileceği konusunun belirlenmesini istiyor. Bölgedeki bütün binalar 4-5 katlı olmasına karşın bu binaya 7 kat hakkı tanınıyor. Bunun üzerine 69 yurttaş, verilen 7 katın Anıtkabir’in siluetini bozacağı gerekçesiyle belediyeye itirazda bulunuyor. Planın kabulü durumunda bölgedeki bütün binalar için kat artırımı hakkının doğacağına dikkat çekiliyor. Ayrıca başkentte kaçak kat çıkan ve bu nedenle kamuoyunda çokça tartışılan bazı müteahhitlerin de bu planın geçmesini bekledikleri savunuluyor.