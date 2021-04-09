Mimarlar Odası'ndan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne: Bu yol, yol değildir

09 Nisan 2021 Cuma, 12:53

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) AKP'li Melih Gökçek döneminde planlanan yolların yapımının dava süreci sürmesine rağmen devam etmesine tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dava sürecinin devam etmesine rağmen Atatürk Orman Çiftliği alanlarında birinci derece doğal SİT alanı olan bölgede, Beytepe Kavşağı ile Bağlıca yolunu kesen ve Ankara Bulvarı’na bağlayan yol çalışmasının hukuksuzca yapıldığı belirtildi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Kent İzleme Merkezi'nin yerinde yaptığı inceleme sonrası yapılan açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği topraklarına sahip çıkması beklenirken, Gökçek döneminde, AOÇ alanlarını parsel haline getirerek tahrip eden yolları hız kesmeden yapmaya devam etmesi kabul edilemez, Atatürk’ün halkına emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği tahribatına sessiz kalmayacağız” denildi.

"GÖKÇEK GİTTİ BÜYÜKŞEHİR DEVAM EDİYOR"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kimse gördüklerini, gözünün önünde olan ve vicdanın kaldıramadığı olayları, kendi kendine bile söylemeye yada kabullenmeye cesaret bile edemiyor. Bu sessizlik ve cesaret edememe hali, gerçek demokrasiyi evrensel hukuku inşa etmemizin ve cumhuriyet değerlerini korumamızın önündeki en büyük engel. Böyle dönemlerde susmak kabullenmektir diyor Unamuno. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında tahribat yapılmasını kim yaparsa yapsın kabullenmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Gökçek döneminde dava süreçleri devam ederken Atatürk Orman Çiftliği alanında Beytepe kavşağı ile Sabancı Bulvarı arasında kalan ormanlık alanda ağaç katliamı yapılmıştı. Şimdi de birinci derece doğal SİT alanı olan bölgede Gökçek politikalarının eseri yol çalışmasına Büyükşehir Belediyesi devam ediyor. Beytepe Kavşağı ile Bağlıca yolunu kesen Ankara Bulvarı’na bağlayan yol çalışması oldubittiye getirilerek davamız devam ederken yapılıyor. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir bölümünde yeniden tarım için çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesinin, AOÇ arazisini parçalayan ve doğal yaşama zarar verecek yol çalışmalarında ki ısrarına, hız kesmeyen asfaltlamaya, Fen İşleri Daire Başkanının telefonlarımıza çıkmamasına, kent izleme merkezimizin alandaki tespiti ve fotoğraflamasının hemen ardından, AOÇ’deki yol yapım fotoğraflarıyla birlikte ‘kesintisiz ve konforlu ulaşım tüm Ankaralıların hakkı’ diye twit atılmasına anlam vermekte zorlanıyoruz. Atatürk Orman Çiftliği parçalanarak Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek yapılan yol Ankaralıların konforunu değil, kederimizi, öfkemizi artır. Atatürk Orman Çiftliği’nde dün yapılan yol ile bugün devam edilen yol aynı yoldur. Bu yol, yol değildir” diye konuştu.

"GELECEĞİMİZ YOK EDİLİYOR"

Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Atatürk Orman Çiftliği alanlarını parçalayıp yol yapmaktan vazgeçmeye ve yol çalışmalarını durdurmaya davet ederek, "Gökçek dönemin yargıya taşınan, Ankara Ulaşım Ana Planı yokken, yapılan yol ve kavşaklar Çevre Düzeni Planı iptal edilmişken, Atatürk Orman Çiftliği’ni betonlaştırmak, yollarla parçalamak kentsel vizyonsuzluktur. Bu yollarla birlikte Atatürk Orman Çiftliği’nin, Ankara’nın ve bizim geleceğimiz yok ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Gökçek Dönemi planlarından vazgeçmeli" dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyet değerlerinin kurucu mekânı AOÇ'yi yok edecek tüm uygulamaların kimden ve nerden geldiğine bakmadan karşısında yer alacağız. Bu bölge derece tarihi ve doğal SİT alanı olan AOÇ sınırları içindedir. Bu bölgede yol çalışmalarına 200-250 metre mesafede doğal bir göl bulunmaktadır, arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Keklikler ve ördeklerin olduğu, hava koridoru özelliği taşıyan bir yaşam alanıdır. Bu yol çalışmaları hemen yakındaki orman varlığını da tehdit etmektedir. Atatürk’ün emanetine ihanet edilmektedir.”