Mansur Yavaş'a iftira atan, Necmettin Kesgin'in 'çocuk pornosu' cezası kesinleşti

28 Mayıs 2021 Cuma, 19:03

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde “senet” konusunda iftira atarak suçlayan ve yandaş medya tarafından “saygın iş adamı” olarak lanse edilen Necmettin Kesgin, çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

UYGUNLUĞU TESCİLLENDİ

Kesgin’in Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine yaptığı istinaf başvurusu reddedilerek mahkûmiyet kararı onandı. Karar istinaf savcılığı tarafından da görülerek uygunluğu tescillendi.

YAVAŞ'A İFTİRA ATMIŞTI

Mansur Yavaş hakkında sahte suç üretip iftira atan Necmettin Kesgin’in, Yavaş'ın şikâyeti üzerine sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kesgin resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORDU

Necmettin Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Toplam 11 yıldan fazla hapis cezası alan Kesgin, iki ay önce yakalanarak cezaevine gönderilmiş ancak Covid-19 salgın süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.