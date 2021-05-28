Mansur Yavaş'a iftira atan, Necmettin Kesgin'in 'çocuk pornosu' cezası kesinleşti
31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Mansur Yavaş’a karşı karalama kampanyasının yürütücülerinden olan Necmettin Kesgin'in, “çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak” suçundan aldığı ceza onandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde “senet” konusunda iftira atarak suçlayan ve yandaş medya tarafından “saygın iş adamı” olarak lanse edilen Necmettin Kesgin, çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
UYGUNLUĞU TESCİLLENDİ
Kesgin’in Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesine yaptığı istinaf başvurusu reddedilerek mahkûmiyet kararı onandı. Karar istinaf savcılığı tarafından da görülerek uygunluğu tescillendi.
YAVAŞ'A İFTİRA ATMIŞTI
Mansur Yavaş hakkında sahte suç üretip iftira atan Necmettin Kesgin’in, Yavaş'ın şikâyeti üzerine sahte senedi kendisinin düzenlediği ortaya çıkmıştı. Kesgin resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORDU
Necmettin Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu.
SERBEST BIRAKILMIŞTI
Toplam 11 yıldan fazla hapis cezası alan Kesgin, iki ay önce yakalanarak cezaevine gönderilmiş ancak Covid-19 salgın süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!