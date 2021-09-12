Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında büyük tehlike

12 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine 2007’deki ilk ihaleden sonra 14 yılda 6 kez açılış tarihi verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, henüz tamamlanmadan, 4 Eylül 2021’de açılış hazırlığı yapılan Ankara-Sivas YHT hattıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Akın, hattın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen bölümünün eski raylar üzerinde işletilmesinin planlandığını kaydederek, “Bu durum başlı başına bir güvenlik riski taşırken, yüksek hızlı trenlere uygun olması gereken yeni hattın da bu teknik kriteri taşımadığı belirtiliyor.

Teknik değerleri sağlamadığı yapılan testlerle belirlendiği ve TCDD’de ilgili daire başkanlıklarının olumsuz görüş verdiği iddia ediliyor. Fakat resmi kayıtlara giren bu görüşlere karşın hattın açılışı için hazırlık yapıldığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.