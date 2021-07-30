Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Baytemür, sağlık çalışanı ölümlerinin durduğunu açıkladı

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, koronavirüse karşı aşılama sürecinin etkisiyle 8 Haziran’dan bu yana hiçbir sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirmediğini belirtti.

Sarp Sağkal
30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Baytemür, sağlık çalışanı ölümlerinin durduğunu açıkladı
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ATO Genel Sekreteri Baytemür, koronavirüs salgınında aşının etkilerini Cumhuriyet’e anlattı.

Sağlık çalışanları üzerinden örnek veren Baytemür, şu ana kadar aşı olup yaşamını yitiren 2 sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Baytemür, “Bu arkadaşlarımızdan birinin böbrek nakli, diğer arkadaşımızın ise metabolik sendromu vardı. Onlar haricinde yaşamını yitiren olmadı. Onlar da 8 Haziran öncesiydi” dedi. Günlük vakaların yeniden 20 binleri bulmasının bayram hareketliliğinden kaynaklı olduğunu söyleyen Baytemür, “Yaşadığımız durumu en iyi anlatan tanım da ‘aşısızlar pandemisi” ifadesini kullandı. Önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 40 binleri de bulabileceğini söyleyen Baytemür, “Kalabalık ve kapalı ortamlara girişlerde, toplu seyahatlerde aşı şartı istenebilir. Böylece önlem alınmış olur. Avrupa’da da benzeri yaptırımlar insanları harekete geçirmede etkili oldu” dedi.




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