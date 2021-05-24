Fahrettin Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Covid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık" açıklamasını yaptı.

"Covid-19 tüm ülkeleri ve sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Pandeminin ekonomi üzerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık güvenliği ve maişetin devamlılığının aynı madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız" diyen Koca, "Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sağlık politika yapıcılarına sadece insan sağlığı açısından değil; insan yaşamını etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu gelişmeler, sağlık camiası olarak yıllardır konuştuğumuz sağlık politikalarında bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sağlık uygulamalarını etkin bir şekilde hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Koca, "İçinde bulunduğumuz pandemi, ilk andan itibaren tedarik zinciri, bilgi paylaşımı, yanıt, veri toplama ve küresel yardımlaşma gibi birçok alanda uluslararası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

"Özellikle uluslararası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta kaldığı aşikârdır" diyen Koca, Türkiye'nin ise, 158 ülkeye ve 14 uluslararası kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte uluslararası dayanışmanın en önemli öncülerinden olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının aşılanmasının önemine özel bir vurgu yapmak istediğini belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 MİLYONDAN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI AŞILAMAYI BAŞARDIK"



"Çünkü bu aşılama aynı zamanda sağlık sistemlerinin devamlılığını da sağlamaktadır. Biz de Türkiye'de başarıyla uyguladığımız COVID-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık. Ancak, sadece sağlık çalışanlarının aşılanmış olması yeterli değildir. Aynı tehdidi yaşayan sağlık çalışanlarının ailelerinin de önceliklendirilmiş grupta olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu yönde çağrıda bulunuyorum. Bu anlayışla, ülkemde tüm sağlık çalışanlarının ailelerinin aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim. Diğer yandan, Covid-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve epidemiyolojik sorunların ve hakkaniyetli erişim konusunda içinde bulunduğumuz tehlikenin de altını çizmek isterim.Bu konu, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım gibi birçok konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil gündem maddesidir. "