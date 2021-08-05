Ankara Valiliği: Ormanlara giriş yasaklandı
Ankara valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.
Türkiye'de 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yaşanan 100'den fazla orman yangınından bazıları etkisini sürdürüyor.
Ankara Valiliği, devam eden orman yangınlarının önlenmesine ilişkin yeni kararlar aldı. Valilikten yapılan duyuruya göre; bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 15 Eylül'e kadar yasaklandı.
"YANGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA"
Valilik yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.
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