Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Yangın" soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınları üzerine başlatılan soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.
Ankara Cmuhuriyet Başsavcılığı, "Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
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