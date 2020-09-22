Ankara Valisi'nden sağlıkçılara saldırı açıklaması
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum.— Vasip Şahin (@vasipsahin) September 22, 2020
Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. https://t.co/0vtfoc7tN9
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!'' demişti.
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