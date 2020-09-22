Ankara Valisi'nden sağlıkçılara saldırı açıklaması

22 Eylül 2020 Salı, 08:38

Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum.

Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. https://t.co/0vtfoc7tN9 — Vasip Şahin (@vasipsahin) September 22, 2020

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!'' demişti.