Fahrettin Koca'dan sağlık emekçilerine saldırıya ilişkin açıklama

22 Eylül 2020 Salı, 02:39

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının sağlık emekçilerine saldırdığı görüntüler tepki çekti. Sağlık emekçilerinin barikat kurarak canlarını zor kurtardığı görüntülerin ardından Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Twitter üzerinden paylaşım Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!''

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık emekçilerine saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.