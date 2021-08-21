Ankara ve Bolu'daki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Resmi Gazete'de yer alan kararla Ankara ve Bolu'daki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çöl Gölü ve Çalıkdüzü Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Karamurat Gölü Doğal Sit Alanı'nın koruma statüleri yeniden belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, değerlendirme sonucu, söz konusu doğal sit alanlarının "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
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