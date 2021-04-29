Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale: Çok sayıda gözaltı
Ankara’da yapılmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklamasına polis, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi yaralandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO)ile Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde “Umut Yan Yana” sloganıyla yapılmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması gerçekleştirildi.
Basın açıklamasının hemen ardından bir polisin, “Uzaklaşın hadi lan” demesinin üzerine tartışma ve arbede çıktı. Polis biber gazıyla meslek örgütü temsilcilerine müdahale etti ve gözaltına aldı.
''PEK ÇOK ARKADAŞIMIZ YARALANDI''
SOL Parti, yaptığı ilk açıklamada, “Ankara'da 1 Mayıs açıklaması sonrasında polis SOL Parti'ye saldırdı. Pek çok arkadaşımız yaralandı” dedi.
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